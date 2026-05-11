Arbitro Lazio Inter toccherà a Guida dirigere la finale di Coppa Italia

Da internews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arbitro designato per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter è un direttore di gara di Torre Annunziata. La decisione è stata comunicata dall’Associazione Italiana Arbitri, che ha scelto questo arbitro, esperto e di esperienza, per dirigere l’evento che si terrà mercoledì. La sua nomina segue un percorso di valutazioni e decisioni interne dell’ente arbitrale.

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di Stefano Cori Arbitro Lazio Inter, l’AIA ha deciso, sarà l’esperto fischietto di Torre Annunziata a dirigere la finale di Coppa Italia di mercoledì. Mancano poco più di 48 ore alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. L’AIA ha diramato la designazione arbitrale del match! A dirigere la partita sarà Marco Guida, direttore di gara di Torre Annunziata, uno dei fischietti senza dubbio più esperti del nostro campionato. Questa la squadra arbitrale completa Assistenti: Alassio-Baccini. Quarto Ufficiale: Zufferli. VAR: Mazzoleni. AVAR: Di Paolo. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Internews24.🔗 Leggi su Internews24.com

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