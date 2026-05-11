Arbitro Lazio Inter toccherà a Guida dirigere la finale di Coppa Italia

L’arbitro designato per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter è un direttore di gara di Torre Annunziata. La decisione è stata comunicata dall’Associazione Italiana Arbitri, che ha scelto questo arbitro, esperto e di esperienza, per dirigere l’evento che si terrà mercoledì. La sua nomina segue un percorso di valutazioni e decisioni interne dell’ente arbitrale.

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