Arbitro Lazio Inter a Guida la direzione della finale di Coppa Italia 2025 26 | la designazione completa

È stata annunciata la designazione arbitrale per la finale di Coppa Italia 202526, in programma mercoledì sera. La partita sarà diretta dall’arbitro scelto dalla commissione di settore, che ha già iniziato a prepararsi per questa importante occasione. La decisione riguarda anche le squadre partecipanti, Lazio e Inter, che si affronteranno in un match decisivo per il trofeo.

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