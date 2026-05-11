Arbitro Lazio Inter a Guida la direzione della finale di Coppa Italia 2025 26 | la designazione completa
È stata annunciata la designazione arbitrale per la finale di Coppa Italia 202526, in programma mercoledì sera. La partita sarà diretta dall’arbitro scelto dalla commissione di settore, che ha già iniziato a prepararsi per questa importante occasione. La decisione riguarda anche le squadre partecipanti, Lazio e Inter, che si affronteranno in un match decisivo per il trofeo.
Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Roma Lazio, rebus orario per il derby: spunta l’ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono! Leonardo categorico: «Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti, non so quale algoritmo possa dirmi che sia meglio non averlo!» Mauro Icardi, perché dentro l’area di rigore (ancora) non ci sono paragoni: il suo sfogo e com’è andato l’ultimo ballo al Galatasaray Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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