L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per le semifinali di andata della Coppa Italia. Per la partita tra Como e Inter è stato scelto un arbitro, mentre per Lazio-Atalanta un altro ufficiale di gara. Le due partite si svolgeranno nei prossimi giorni e le designazioni sono state rese note ufficialmente.

De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Kostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto De Bruyne, oggi il grande giorno: previsto il suo rientro in gruppo con il Napoli! Ecco quando può tornare tra i convocati Moviola Roma Juve, gli episodi dubbi del match e la gestione dei cartellini. Ecco come ha diretto la sfida Sozza Roma, Malen è l’identikit dell’attaccante perfetto: numeri impressionanti da top player. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Como Inter e per Lazio Atalanta: ecco chi dirige le semifinali

Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Napoli Como e Bologna Lazio: ecco chi dirige i quarti di finaleRinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini...

Coppa Italia, Inter-Como e Atalanta-Lazio le semifinali: negli ultimi 15 anni chi ha raggiunto più volte questo traguardo?Sommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arbitri Coppa Italia.

Temi più discussi: Coppa Italia Serie C: l'esito del sorteggio delle gare di semifinale; L'arbitro torinese Denis Quarta si infortuna durante la semifinale di Coppa Italia di basket: gara sospesa, lascia il campo zoppicando; Nel dossier del Napoli sugli arbitri c'è anche la mancata espulsione di Ramon in Napoli-Como di Coppa Italia.; Arbitri, Figc e AIA studiano la rivoluzione: il piano di Gravina e le tempistiche.

LBA Tv e arbitri e qualità in campo: dove la Coppa Italia 2026 può sorridereEra il 23 settembre 2025. Oggi è il 23 febbraio 2025. La LegaBasket Serie A ha lanciato LBA Tv esattamente 153 giorni fa. Tempi strettissimi per lanciare un'idea in qualche ... pianetabasket.com

Coppa Italia 2026, Finals di Riccione: è il giorno della JuniorRICCIONE – Si è alzato alza ieri, giovedì 26 febbraio, il sipario sull'edizione 2026 delle Finals di Coppa Italia. Il gotha della pallamano italiana si ... osservatoriooggi.it

Domenica 22 febbraio, giorno della finale di Coppa Italia disputata a Torino, il Settore Giovanile CIA Piemonte si è riunito per il raduno di metà campionato Quasi 100 giovani arbitri da tutto il Piemonte si sono radunati al Pala Gianni Asti di Torino per l'attività - facebook.com facebook

#Fabiani: “Non snobbiamo la #CoppaItalia. Gli arbitri devono tornare ad avere centralità” x.com