Aramco vola con 33,6 miliardi di utili | il boom post-blocco di Hormuz

La compagnia petrolifera ha registrato un utile di 33,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, segnando un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è stata attribuita in parte alla ripresa delle esportazioni dopo il blocco dello stretto di Hormuz, che aveva limitato le forniture. La società ha comunque mantenuto elevata la produzione, cercando di compensare la perdita di circa un miliardo di barili di petrolio.

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