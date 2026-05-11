Nelle prime cinque gare della stagione 2026, la RS-GP26 ha mostrato una buona tenuta, con ottime capacità in frenata, agilità nelle curve e gestione delle gomme. Ducati ha avuto difficoltà con il motore, mentre il nome di Marquez continua a essere al centro delle speranze per il conseguimento del titolo mondiale. La lotta tra i contendenti si sta già delineando, con le performance delle moto in evidenza.

A un’Aprilia che con Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Ai Ogura si prende tutto il podio di Le Mans, la Ducati ha risposto timidamente con il solo quarto posto di Fabio Di Giannantonio. Piazzamento conquistato al penultimo giro ai danni di un Pedro Acosta in crisi di gomme. Una gara non proprio da incorniciare per il pilota romano del team Pertamina VR46, che non riscatta la giornata e il weekend neri di Ducati, caratterizzati dalle cadute di Alex Marquez e di Pecco Bagnaia in gara lunga. La nota positiva è che il pilota piemontese pare aver risolto gran parte dei problemi di feeling con l’anteriore della sua Ducati GP26, dichiarando di essere finalmente in grado di “sentire il limite” e di spingere al massimo la moto, con un deciso miglioramento sia sul passo gara sia nel livello di confidenza generale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aprilia, le mani sul Mondiale. Ducati, il motore non basta: la speranza è il fattore Marquez...

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