Alle ore 14:00 di oggi, domenica 10 maggio, si svolgerà il Gran Premio di Francia di MotoGP a Le Mans. La gara segna l'inizio ufficiale della corsa al titolo tra Bezzecchi e Martin, con Marquez assente a causa di un infortunio. La Ducati conta su Bagnaia per competere in questa fase della stagione, mentre i piloti si preparano a scendere in pista per il primo dei tanti appuntamenti europei.

Alle ore 14:00 di quest’oggi, domenica 10 maggio, prenderà il via il Gran Premio di Francia di MotoGP. Il Bugatti Circuit di Le Mans sarà il teatro della quinta “gara piena” di una stagione che si sta sviluppando sempre di più sotto l’ astro nero dell’Aprilia. Nella Sprint di ieri, infatti, si è imposto Jorge Martin, mentre Marco Bezzecchi si è attestato al terzo posto. In questo modo, il ventottenne spagnolo ha recuperato 5 punti al compagno di squadra, dimezzando lo svantaggio in classifica generale. Attenzione a Martinator, perché quello visto ieri è quello vero, ossia quello capace di sfiorare il titolo nel 2023 e conquistarlo nel 2024. Nonostante la penalizzante posizione in griglia di partenza, il madrileno è scattato come un razzo e ha estratto un coniglio dal cilindro alla prima curva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, a Le Mans è cominciato il match per il Mondiale tra Bezzecchi e Martin? Con Marquez infortunato, Ducati confida in Bagnaia

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