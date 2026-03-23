Fino a qualche anno fa, Marc Marquez dominava senza problemi ad Austin. Dal 2013 al 2021 lo spagnolo ha conquistato sette delle otto edizioni disputate. Ultimamente, però, il feeling con il Circuit of the Americas non si è tradotto in vittorie. Al contrario, il pilota Ducati ha concluso la gara con un ritiro, come nel 2024 e nel 2025. Dunque Marquez vuole riprendersi l’antico feudo, anche perché la classifica chiede una svolta. Nel prossimo weekend, Marc arriverà in Texas per il GP delle Americhe, terzo atto del Mondiale MotoGP, con 22 punti da recuperare a Marco Bezzecchi e la sensazione di vivere un avvio di stagione non semplice. Ma... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquez ritrova l'adorata Austin: parte dagli Usa la rimonta Ducati all'Aprilia?

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