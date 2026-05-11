Approvato il bilancio della Fondazione | stanziati 340mila euro per 78 progetti

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha approvato il bilancio 2025, che mostra un avanzo di 374 mila euro. Sono stati destinati 340 mila euro a 78 progetti diversi. La decisione è stata comunicata durante l’assemblea, con l’approvazione del documento finanziario e delle spese deliberate per l’anno in corso. La fondazione ha anche reso nota la distribuzione delle risorse e le iniziative sostenute.

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