Approvato il bilancio della Fondazione | stanziati 340mila euro per 78 progetti
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha approvato il bilancio 2025, che mostra un avanzo di 374 mila euro. Sono stati destinati 340 mila euro a 78 progetti diversi. La decisione è stata comunicata durante l’assemblea, con l’approvazione del documento finanziario e delle spese deliberate per l’anno in corso. La fondazione ha anche reso nota la distribuzione delle risorse e le iniziative sostenute.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha chiuso il bilancio 2025 con un avanzo di esercizio di 374.720 euro e un patrimonio complessivo di 17,7 milioni di euro. L'ente ha presentato i dati lo scorso 9 maggio presso l’Abbazia del Monte, definendo i risultati raggiunti come il frutto di “un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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