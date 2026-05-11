appresso ai ministri

I funzionari dei ministeri che fanno parte del cosiddetto “gabinetto” sono figure che collaborano con i ministri nelle attività amministrative e di supporto. Questi professionisti svolgono ruoli di coordinamento, gestione e consulenza, contribuendo all’organizzazione e all’attuazione delle politiche ministeriali. La loro presenza è prevista in modo specifico nei vari uffici, e le loro funzioni variano a seconda delle esigenze di ciascun ministero.

Chi sono e cosa fanno i funzionari dei ministeri che compongono il cosiddetto “gabinetto”, come quelli licenziati all'improvviso da Alessandro Giuli La decisione del ministro della Cultura Alessandro Giuli di revocare senza preavviso gli incarichi del capo della sua segreteria tecnica e della capa della sua segreteria particolare, Emanuele Merlino ed Elena Proietti, non è stata ben accolta dentro Fratelli d’Italia. E tuttavia, Giuli rivendica la propria totale autonomia nella scelta. In effetti quei due incarichi rientrano tra quelli cosiddetti «di diretta collaborazione», cioè assegnati da un ministro sulla base di sue personali considerazioni.🔗 Leggi su Ilpost.it

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