Autismo | una nuova scuola per Nicolò l' appello ai Ministri Valditara e Locatelli

Nicolò, un bambino autistico di tredici anni, ha visto i progressi rallentare a causa della mancanza di strutture adeguate. Dopo anni di terapie e impegno, l'assenza di una scuola specifica limita il suo sviluppo e le opportunità di integrazione. La scarso supporto scolastico ha spinto i familiari a chiedere un intervento immediato. Ora, si cerca di sensibilizzare le istituzioni per garantire un ambiente educativo più inclusivo e adatto alle sue esigenze.

Nicolò ha tredici anni, è un bambino autistico che negli ultimi 11 anni, grazie a una terapia intensiva riabilitativa sanitaria e sociale, a una progettualità accurata e a obiettivi condivisi, aveva conquistato traguardi che sembravano impossibili. Frequentava il secondo anno della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, aveva ottimi voti, era ben inserito nei vari ambienti di vita e rappresentava un monitor e una speranza per tante altre famiglie. È artista pluripremiato con l’opera “Siamo Ali della stessa Farfalla”, con cui ha portato un forte messaggio sociale da Salerno a Sanremo fino a Parigi; suona il pianoforte, canta, recita, rilascia interviste, pratica diversi sport e adora viaggiare con interessi speciali molto funzionali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

