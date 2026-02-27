Cambia casa e si porta appresso la pistola | 78enne denunciato

Un uomo di 78 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gravina dopo aver cambiato casa portando con sé una pistola. Secondo quanto ricostruito, non avrebbe segnalato il trasferimento dell’arma come previsto dalla legge, e si sarebbe trovato in possesso dell’arma senza averne rispettato le norme di custodia. Le forze dell’ordine hanno notificato i provvedimenti nei suoi confronti per i reati di trasporto illecito e omessa custodia di arma da fuoco.

I carabinieri di Gravina hanno denunciato un 78enne per omessa ripetizione di denuncia di armi a seguito del cambio del luogo di custodia, trasporto illecito di arma comune da sparo e omessa custodia della stessa. Nel corso dei controlli amministrativi sono emerse irregolarità relative alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

