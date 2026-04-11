Negli ultimi anni si registra una crescita degli istituti tecnici e professionali, che stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel sistema formativo. In alcune regioni, tra cui l’Emilia Romagna, queste scuole si collocano al secondo posto nel Paese per numero di iscrizioni e percorsi offerti. La tendenza evidenzia un cambiamento rispetto alla percezione tradizionale di queste strutture come opzione meno valida rispetto all’indirizzo liceale.

Avanzano gli istituti tecnici e professionali. L’ Emilia Romagna è la seconda regione nel Paese per numero di giovani che al momento di scegliere la scuola superiore guardano agli istituti che sono in grado di fornire, nei cinque anni, competenze tecniche e professionali per affrontare il mondo del lavoro. Rimini non è da meno. Anche nella provincia che fa del turismo la sua prima economia, il numero di studenti che non sceglie i licei è considerevole. Stando ai dati dell’Ufficio scolastico provinciale aggiornati al 2 marzo, i ragazzi e le ragazze che avevano puntato sui licei arrivava a 1480. I coetanei che preferiscono istituti tecnici e professionali, si è avvicinata molto, giungendo a 1418. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla scuola al lavoro. Crescono gli istituti tecnici: "Non è una scelta di serie B"

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