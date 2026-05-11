Applausi entusiasti e meritati di tutto lo stadio Un primo tempo di vero dominio Ora resettare ne mancano cinque
Lo stadio ha applaudito entusiasta all'intervallo dopo un primo tempo dominato dalla squadra di casa. La squadra locale ha effettuato nove conclusioni a rete senza rispondere con nessuna dell'avversaria, segnando due gol in meno di trenta minuti, colpendo anche un palo e creando diverse occasioni da goal. Una rete a porta vuota è stata poi salvata da un difensore ospite sulla linea, mentre altre opportunità sono sfumate di poco.
Nove conclusioni a rete contro zero, due gol in meno di mezz’ora, un palo, una rete a porta vuota salvata da un difensore avversario sulla linea di porta, diverse occasioni mancate di un soffio. Ecco la sintesi della prima uscita playoff dell’Ars et Labor, che ha schiantato un Sant’Arcangelo capace di arpionare il quinto posto all’ultimo, in virtù di una rimarchevole serie di vittorie consecutive e di 32 punti in uno splendido girone di ritorno. Era lo stesso Sant’Arcangelo che aveva fatto patire la Spal in era-Di Benedetto, quando per afferrare di rapina un pareggino interno i biancazzurri avevano dovuto guadagnare un calcio di rigore al 94’, trasformato da Prezzabile sotto la Ovest.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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