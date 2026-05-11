Applausi entusiasti e meritati di tutto lo stadio Un primo tempo di vero dominio Ora resettare ne mancano cinque

Lo stadio ha applaudito entusiasta all'intervallo dopo un primo tempo dominato dalla squadra di casa. La squadra locale ha effettuato nove conclusioni a rete senza rispondere con nessuna dell'avversaria, segnando due gol in meno di trenta minuti, colpendo anche un palo e creando diverse occasioni da goal. Una rete a porta vuota è stata poi salvata da un difensore ospite sulla linea, mentre altre opportunità sono sfumate di poco.

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