Sembrava tutto apparecchiato per proseguire la rincorsa al settimo posto, tutto lasciava presagire che dopo l’impresa dell’Olimpico il Bologna fosse pronto per riprendersi il Dall’Ara e un ruolo sulla scena della serie A. E che tutto fosse pronto per segnare la riscossa di Riccardo Orsolini. Invece no, non c’è lieto fine, la crisi del numero 7 prosegue più profonda che mai e si porta dietro le chance del Bologna di tenere aperto il campionato, con l’ottavo ko casalingo nelle ultime 10 uscite. Maledizione Lazio: contro i biancocelesti il numero 7 sbagliò insieme a Ferguson uno dei rigori che costò l’uscita in Coppa Italia. Orso ci riprova. Sul dischetto si ripresenta lui, rigorista titolare in campionato, nonostante Bernardeschi abbia segnato gli ultimi due tirati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bel gesto dei tifosi in un momento difficile per l’esterno: aveva già fallito dagli 11 metri in Coppa Italia, ora anche l’esclusione azzurra. E lo stadio consola Ricky: applausi all’uscita

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