I bombardamenti del 1943 il cuore dei milanesi e il concerto diretto da Toscanini | per gli 80 anni della rinascita del Piermarini anche Sergio Mattarella

Il 11 maggio Milano ospiterà una cerimonia speciale per celebrare gli 80 anni dalla rinascita del teatro Piermarini, ricostruito dopo i bombardamenti del 1943. Alla manifestazione parteciperà anche il presidente della Repubblica, che assisterà a un concerto diretto da Toscanini, figura storica legata alla stagione musicale della città. L’evento si svolgerà in un momento di memoria e ripresa per la città, che ha affrontato e superato le distruzioni della guerra.

Milano, 8 maggio 2026 – Anche Sergio Mattarella sarà a Milano lunedì 11 maggio per un’occasione veramente speciale. Il Presidente della Repubblica prenderà infatti parte alla cerimonia per gli 80 anni dalla "rinascita" del Teatro alla Scala, ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La rinascita dopo i bombardamenti del 1943 Era l’11 maggio 1946. Quel giorno Arturo Toscanini diresse il concerto di riapertura del Piermarini ritornato a splendere dopo le devastazioni dell'agosto 1943, con i bombardamenti che colpirono Milano e la sala del Teatro. Il governo, il Comune di Milano guidato dal sindaco Antonio Greppi e i...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I bombardamenti del 1943, il cuore dei milanesi e il concerto diretto da Toscanini: per gli 80 anni della rinascita del Piermarini anche Sergio Mattarella Notizie correlate Il re della Doganaccia, festa per gli 80 anni di Sergio: “La comprai di nascosto a mia moglie Tina”Doganaccia (Pistoia), 14 marzo 2026 – Spegne oggi ottanta candeline Sergio Ceccarelli. Leggi anche: Mattarella invitato a Viterbo per gli 80 anni del consiglio comunale, poi la telefonata a sorpresa dal Quirinale