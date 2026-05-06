I bombardamenti del 1943 il cuore dei milanesi e il concerto diretto da Toscanini | per gli 80 anni della rinascita del Piermarini anche Sergio Mattarella

Da ilgiorno.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 maggio Milano ospiterà una cerimonia speciale per celebrare gli 80 anni dalla rinascita del teatro Piermarini, ricostruito dopo i bombardamenti del 1943. Alla manifestazione parteciperà anche il presidente della Repubblica, che assisterà a un concerto diretto da Toscanini, figura storica legata alla stagione musicale della città. L’evento si svolgerà in un momento di memoria e ripresa per la città, che ha affrontato e superato le distruzioni della guerra.

Milano, 8 maggio 2026 – Anche Sergio Mattarella sarà a Milano lunedì 11 maggio per un’occasione veramente speciale. Il Presidente della Repubblica prenderà infatti parte alla cerimonia per gli 80 anni dalla "rinascita" del Teatro alla Scala, ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La rinascita dopo i bombardamenti del 1943 Era l’11 maggio 1946. Quel giorno Arturo Toscanini diresse il concerto di riapertura del Piermarini ritornato a splendere dopo le devastazioni dell'agosto 1943, con i bombardamenti che colpirono Milano e la sala del Teatro. Il governo, il Comune di Milano guidato dal sindaco Antonio Greppi e i...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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