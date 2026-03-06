Mattarella lascia la Scala tra gli applausi dopo la cerimonia per i 150 anni del Corriere della Sera – Il video

Da open.online 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica ha lasciato la Scala di Milano dopo aver partecipato alla cerimonia per i 150 anni del Corriere della Sera. Al termine dell'evento, è stato accolto da un applauso tra gli spettatori presenti. L’uscita si è svolta in modo tranquillo e senza ulteriori interventi pubblici. La cerimonia si è conclusa con l’uscita ufficiale del Presidente.

(Agenzia Vista) Milano, 06 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica lascia la Scala al termine della cerimonia per i 150 anni del Corriere della Sera tra gli applausi. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

