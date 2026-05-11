Appennini sotto l’allerta | burrasche in arrivo tra lunedì e mercoledì

Tra lunedì e mercoledì, le previsioni indicano l’arrivo di burrasche sui rilievi degli Appennini, con raffiche di vento che potrebbero interessare diverse regioni. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo per questa fascia di territorio, prevedendo condizioni di vento molto forte e possibili disagi alla circolazione stradale. La percorribilità delle strade appenniniche potrebbe risultare compromessa, specialmente nelle zone più alte e soggette a fenomeni meteorologici intensi.

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? Domande chiave Quali regioni saranno colpite dalle raffiche più violente nelle prossime ore?. Come cambierà la percorribilità delle strade appenniniche tra lunedì e mercoledì?. Dove bisogna consultare i dati ufficiali per i rischi idrogeologici locali?. Quando finirà l'impatto delle burrasche sulle zone di Marche e Abruzzo?.? In Breve Toscana colpita da burrasca entro la fine di lunedì 11 maggio 2026.. Emilia-Romagna soggetta a venti forti fino al pomeriggio di martedì 12 maggio.. Marche e Abruzzo interessate da raffiche fino alla sera di martedì 12 maggio.. Consultare il portale rischi.protezionecivile.gov.it per monitorare impatti idrogeologici e strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appennini sotto l’allerta: burrasche in arrivo tra lunedì e mercoledì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Veneto, allerta maltempo: piogge e neve tra lunedì e mercoledìIl Veneto si prepara a un repentino mutamento delle condizioni atmosferiche tra lunedì 13 e mercoledì 15 aprile, con l’arrivo di una perturbazione... Leggi anche: Forti temporali in arrivo, allerta arancione lunedì