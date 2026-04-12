Veneto allerta maltempo | piogge e neve tra lunedì e mercoledì

Tra lunedì 13 e mercoledì 15 aprile, il Veneto sarà interessato da una perturbazione che porterà piogge diffuse e nevicate in alcune zone. Le condizioni climatiche cambieranno rispetto alla giornata di domenica 12 aprile, che si era caratterizzata per temperature miti. La perturbazione si prevede coinvolgerà l’intera regione, con un calo delle temperature e precipitazioni che potrebbero interessare diverse aree.

Il Veneto si prepara a un repentino mutamento delle condizioni atmosferiche tra lunedì 13 e mercoledì 15 aprile, con l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge diffuse e un calo termico dopo il clima mite di domenica 12. La pressione in diminuzione segnala l’ingresso di una circolazione ciclonica che interesserà la regione, alternando momenti di instabilità a brevi schiarite verso la fine della settimana. Dinamiche meteo: dal caldo primaverile all’instabilità ciclonica. La serata di domenica 12 aprile vede ancora un cielo caratterizzato dall’alternanza tra nuvole e momenti di serenità, senza fenomeni precipitativi immediati. Le temperature registrano un andamento irregolare durante il pomeriggio, per poi salire sensibilmente nel corso della notte, mantenendosi ben al di sopra della media stagionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto, allerta maltempo: piogge e neve tra lunedì e mercoledì Leggi anche: Ancora allerta maltempo in Abruzzo: piogge, neve e temperature invernali Maltempo nel Lazio: scatta l'allerta meteo per piogge e temporali mercoledì 11 febbraioTorna il maltempo sulla regione Lazio dopo qualche ora di sole e temperature in rialzo. ALLERTA METEO: freddo glaciale al Nord, allarme maltempo a Roma! Epifania di NEVE, poi scuole chiuse