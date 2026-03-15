Forti temporali in arrivo allerta arancione lunedì

Domani si prevede un'onda di temporali intensi che coinvolgerà il capoluogo, tutta la zona ionica del Messinese e gran parte della Tirrenica. L’avviso di colore arancione resterà in vigore per 24 ore, segnalando condizioni meteo avverse. La Protezione Civile ha emesso l’allerta, invitando alla massima attenzione. Non sono stati annunciati danni specifici o interventi in corso.

Allerta meteo di colore arancione domani e per 24 ore di fila. Interessati il capoluogo, tutta la ionica del Messinese e gran parte della tirrenica. Rischio idrogeologico e idraulico. Previsti forti temporali. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. In allegato il bollettino della Protezione civile. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. I primi riscontri dall'autopsia, Daniela ha provato a difendersi prima di morire: Bonfiglio vuole chiedere scusa ai familiari . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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