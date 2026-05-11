Apmarr rinnova il direttivo Antonella Celano confermata presidente

L'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche ha annunciato il rinnovo del proprio direttivo durante un'assemblea tenutasi a Roma. Antonella Celano è stata confermata nel ruolo di presidente, mentre sono stati eletti nuovi membri che compongono il consiglio direttivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui processi interni o le motivazioni della scelta.

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