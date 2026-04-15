Tumore al seno eletto nuovo direttivo Europa donna | Rosanna D’Antona confermata presidente

Un nuovo direttivo è stato eletto da Europa Donna Italia, associazione attiva dal 1994 che si occupa di promuovere i diritti legati alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. Tra i membri confermati nel ruolo di presidente figura ancora una volta una rappresentante storica dell'organizzazione. La nomina si inserisce in un’operazione di rinnovamento della leadership dell’associazione, che si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere le persone colpite da questa patologia.

(Adnkronos) – Una nuova squadra alla guida di Europa Donna Italia, il movimento che dal 1994 tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. Confermata la presidenza di Rosanna D'Antona, che sarà affiancata dalla neo vicepresidente Alessandra Carra, da 11 consiglieri e 3 probiviri. I nuovi membri – informa una nota – sono tutti rappresentanti dell'associazionismo, della comunità medico-scientifica, della cultura, della comunicazione e dell'imprenditoria. Il Consiglio di amministrazione sarà affiancato da 4 comitati. Il primo è il comitato per le politiche regionali, composto dalle associazioni-delegate...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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