Salute Celano Apmarr | Serve cultura One health che coinvolga pazienti ambiente comunità

Un rappresentante di un'organizzazione dedicata alla salute ha dichiarato che la prevenzione comprende non solo diagnosi precoci e stili di vita corretti, ma anche l'uso consapevole dei farmaci, l’adesione alle terapie e la gestione del loro smaltimento. La discussione si è svolta in occasione di un evento a Milano, con l’obiettivo di promuovere una cultura integrata di salute che coinvolga pazienti, ambiente e comunità.

Milano, 28 mar. (Adnkronos Salute) - "La prevenzione non è solo diagnosi precoce o corretti stili di vita: è anche uso consapevole dei farmaci, aderenza appropriata alle terapie e attenzione al loro impatto complessivo, compreso lo smaltimento. È un percorso che chiama in causa pazienti, cittadini e sistema sanitario, perché la salute non è mai un fatto isolato". Così Antonella Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr), intervenendo al talk 'Un'unica salute', che si è tenuto a Milano nell'ambito del Festival della Prevenzione, promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) nella Settimana nazionale per la prevenzione oncologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute, Celano (Apmarr): "Serve cultura One health che coinvolga pazienti, ambiente, comunità" Articoli correlati Leggi anche: Salute, Celano (Apmarr): "Diagnosi precoce cambia la vita a pazienti con lupus eritematoso" Leggi anche: Fondazione della Comunità Bergamasca, nuovi bandi tra sociale, cultura e ambiente Approfondimenti e contenuti su Salute Celano Apmarr Serve cultura One... Salute, Celano (Apmarr): Diagnosi precoce cambia la vita a pazienti con lupus eritematosoRoma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - Una diagnosi precoce cambia radicalmente la qualità della vita di chi convive con il lupus: senza un riconoscimento tempestivo aumentano la perdita di giornate di ... notizie.tiscali.it Ad Antonella Celano presidente Apmarr, il premio ‘Eccellenze in sanità 2025’L’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr), l’associazione pazienti che opera, a livello nazionale, per la tutela e la difesa del diritto alla salute delle persone ... milanofinanza.it