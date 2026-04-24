Rimini falsi green pass per andare allo stadio e in discoteca a processo per falsità materiale in concorso i 2 autori

Due persone di 30 e 23 anni sono state messe sotto processo con l’accusa di aver prodotto falsi green pass. Le indagini hanno accertato che i due avevano realizzato e utilizzato documenti falsificati per accedere a eventi sportivi e locali notturni durante il periodo delle restrizioni. La vicenda riguarda il reato di falsità materiale in concorso e si svolge presso il tribunale locale.

Un fratello e una sorella di 30 e 23 anni sono stati rinviati a giudizio per la "stamperia clandestina" montata in epoca pandemica con cui fornivano falsi "lasciapassare sanitari" Tre giovani tra i 22 e i 30 anni andranno a processo a Rimini con l’accusa di falsità materiale in concorso per u.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rimini, falsi green pass per andare allo stadio e in discoteca, a processo per falsità materiale in concorso i 2 autori Notizie correlate Falsi green pass per andare allo stadio o in discoteca, a processo gli autori della stamperia clandestinaFratello e sorella, entrambi riccionesi e difesi dall'avvocato Piergiorgio Tiraferri, sono stati rinviati a giudizio con le accuse di falsità... Pippo Franco rinviato a giudizio per i presunti falsi vaccini: a processo per il Green PassPippo Franco è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui presunti falsi vaccini anti-Covid che coinvolge il medico Alessandro Aveni e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rimini, green pass falsi per andare allo stadio a vedere il Milan e in discoteca: In quattro a processo, chat e social svelano il sistema dei tamponi che non venivano fatti; Rimini, falsi green pass per andare a vedere il Milan: quattro giovani a processo e due assolti; Falsi green pass per andare allo stadio o in discoteca, a processo gli autori della stamperia clandestina; Green pass falsi per andare allo stadio, scatta il processo: rinviati a giudizio tre giovani. Rimini, falsi green pass per andare a vedere il Milan: quattro giovani a processo e due assoltiFalsificavano i green pass così da poter andare durante il Covid in discoteca a ballare, al ristorante e perfino allo stadio a vedere il Milan. A ... corriereromagna.it Rimini, green pass falsi per andare allo stadio a vedere il Milan e in discoteca: «In quattro a processo, chat e social svelano il sistema dei tamponi che non venivano fatti»Con la pubblicità sul web avevano attirato anche l’attenzione delle forze dell’ordine che all’epoca scandagliavano i siti online alla ricerca di comportamenti fraudolenti in materia di certificazioni ... corrieredibologna.corriere.it Buongiorno a tutti. Qualcuno ha esperienze con le scuole private Blaise Pascal di Rimini o le Grandi Scuole di Rimini Grazie a chi mi vorrà aiutare a fare chiarezza. facebook La segnalazione del lettore riguarda la parte di lungomare tra la filiale Credit Agricole e la via Marconi #Rimini #LeVostreSegnalazioni x.com