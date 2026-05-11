Apice – Battipagliese sequestrate torce e petardi vicino alla stadio

Nel tardo pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno sequestrato torce e petardi vicino allo stadio di Apice, in provincia di Benevento. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo predisposto presso l’impianto sportivo “Perriello Zampelli”, situato lungo la strada principale. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in relazione all’operazione, che si inserisce nelle attività di prevenzione e sicurezza durante eventi sportivi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nel tardo pomeriggio di ieri, ad Apice (BN), nell’ambito del servizio di ordine pubblico predisposto presso l’impianto sportivo “Perriello Zampelli”, ubicato sulla S.P. 164, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di Eccellenza tra le squadre “USD Apice” e “Battipagliese Calcio”, i Carabinieri della Stazione di Apice impiegati nei servizi di vigilanza e controllo effettuava attività di bonifica preventiva delle aree destinate all’accesso delle tifoserie. Nel corso delle operazioni, sulla tettoia di rivestimento del bagno e del bar, situata tra il settore riservato ai sostenitori ospiti e quello dedicato alla tifoseria locale, veniva rinvenuta una busta in plastica contenente materiale pirotecnico costituito da n.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Apice – Battipagliese, sequestrate torce e petardi vicino alla stadio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Eccellenza: Ebolitana in testa, Apice e Battipagliese cercano di inseguire. Apice sogna la D: eliminata la Battipagliese, ora sfida contro una nobile decadutaTempo di lettura: 2 minutiÈ stato un pomeriggio indimenticabile e dalle emozioni forti quello vissuto al Perriello-Zampelli di Apice dove la...