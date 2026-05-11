Nel pomeriggio di ieri si è disputata una partita valida per una competizione calcistica. La squadra che rappresenta un apice di livello ha eliminato la Battipagliese, passando così alla fase successiva. Ora si prepara a affrontare una squadra storicamente considerata una nobiltà decaduta. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra vincente, che si prepara a sfidare la prossima avversaria nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato un pomeriggio indimenticabile e dalle emozioni forti quello vissuto al Perriello-Zampelli di Apice dove la compagine allenata da mister Cioffi ha pareggiato 0-0 con la Battipagliese nella finale dei play off regionali del girone B strappando il biglietto per la Fase Nazionale. Il risultato ad occhiali maturato davanti a spalti gremiti all’inverosimile ha fatto esplodere di gioia l’intera comunità che ora sogna la D dopo un percorso fatto di lavoro, competenza e voglia di mettersi sempre in discussione. Forte della migliore posizione nella regular season, l’Apice è sceso in campo con il piglio giusto e consapevole di avere due risultati su tre per accedere al turno successivo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Apice sogna la D: eliminata la Battipagliese, ora sfida contro una nobile decaduta

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