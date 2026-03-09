Eccellenza | Ebolitana in testa Apice e Battipagliese cercano di inseguire

L’Ebolitana conquista una vittoria importante e si posiziona in cima alla classifica, mentre Apice e Battipagliese tentano di ridurre il divario. La partita si è giocata al campo Dirceu, dove i tifosi hanno assistito a un risultato che rafforza la leadership della squadra. I giocatori hanno dato il massimo, contribuendo a una giornata di grande entusiasmo tra i sostenitori.

Nella 29esima giornata del Campionato di Eccellenza, l'Ebolitana ha dimostrato ancora una volta il suo valore, battendo il San Vito Positano con un punteggio di 2-1. Questo risultato non solo consolida la vetta del girone B, Campania, ma alimenta anche l'entusiasmo tra i tifosi che hanno riempito lo stadio Dirceu, accogliendo con gioia la prestazione della propria squadra. L'allenatore Mister Pirozzi ha messo in campo una formazione che ha saputo dominare la gara, capitalizzando al meglio le occasioni nel primo tempo.

Dopo dodici giornate in testa, la Fermana si trova a inseguireDodici giornate ed oltre due mesi dopo, la Fermana perde lo scettro di prima della classe in Eccellenza.

Eccellenza: festa al Dirceu per la capolista Ebolitana, battuto il San Vito PositanoPrima occasione al decimo. Cross di Cavallo per Hefiane che di testa mette alto sulla traversa. Un minuto dopo, Cappiello dalla distanza, non inquadra lo specchio della porta. Passano sessanta secondi ... infocilento.it

Eccellenza: confronto calendari tra Ebolitana e Apice, chi avrà la meglio?Ebolitana e Apice dominano il Campionato di Eccellenza al termine della 27esima giornata, entrambe con un punteggio di 57 punti. Questo straordinario risultato testimonia l’intensità e la competitivit ... napolipiu.com

