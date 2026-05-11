Api sentinelle dell’ambiente | il premio per l’idea di Altair Funeral

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le api sono state utilizzate come sentinelle dell’ambiente in un progetto promosso da Altair Funeral, che ha ricevuto un premio per l’idea. La domanda principale riguarda come queste api possano monitorare le emissioni di un crematorio. Per sviluppare il protocollo scientifico, l’azienda ha collaborato con un ente di ricerca specializzato in biologia e ambiente. Il progetto mira a usare le api come indicatori di qualità dell’aria in aree circostanti ai crematori.

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? Domande chiave Come possono le api monitorare le emissioni di un crematorio?. Chi ha collaborato con Altair Funeral per sviluppare il protocollo scientifico?. Cosa rivelano le analisi del miele sulla salute dell'ecosistema ossolano?. Perché questo modello nato in Ossola sta attirando mercati internazionali?.? In Breve Collaborazione con l'apicoltore Fabio Tombesi di Ca’ dul Pin a Vogogna.. Analisi di laboratorio sul miele confermano assenza impatti emissioni a Domodossola.. Progetto BEE Cool attira interesse per esportazione internazionale nei mercati esteri.. Modello di monitoraggio ambientale applicabile ad altri siti tecnologici in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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