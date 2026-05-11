Api sentinelle dell’ambiente | il premio per l’idea di Altair Funeral

Le api sono state utilizzate come sentinelle dell’ambiente in un progetto promosso da Altair Funeral, che ha ricevuto un premio per l’idea. La domanda principale riguarda come queste api possano monitorare le emissioni di un crematorio. Per sviluppare il protocollo scientifico, l’azienda ha collaborato con un ente di ricerca specializzato in biologia e ambiente. Il progetto mira a usare le api come indicatori di qualità dell’aria in aree circostanti ai crematori.

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