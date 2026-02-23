Scopri i segreti del Castello Marchione | archivio storico aperto

Il castello Marchione di Conversano apre le sue porte a un archivio storico, nato dall’abbandono di documenti antichi. La causa riguarda la volontà di preservare la memoria di secoli di storia locale. Tra le pergamene e i manoscritti si trovano dettagli su antiche famiglie nobili e avvenimenti significativi. La scoperta di questi archivi svela un frammento di passato ancora poco conosciuto, attirando l’attenzione di appassionati e studiosi. La visita ai locali permette di esplorare un patrimonio nascosto.

Tra le mura seicentesche del Castello Marchione di Conversano si nasconde un tesoro di carta che racconta secoli di potere e cultura. Domenica 1° marzo, alle 10:30, i visitatori avranno l’opportunità di accedere a un archivio storico normalmente chiuso al pubblico. Pergamene, codici e testi antichi, custoditi gelosamente tra queste mura, saranno finalmente accessibili grazie alla guida esperta di storici e archivisti. L’iniziativa, intitolata Le Carte del Potere, promette di essere un viaggio nel tempo, dove ogni documento racconta vicende dinastiche, trasformazioni culturali e storie di protagonisti illustri come Giangirolamo II e Giulio Antonio III. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Apertura esclusiva del Castello Marchione di ConversanoIl Castello Marchione di Conversano apre le sue porte in occasioni speciali domenica 11 e 25 gennaio alle ore 10:30.

