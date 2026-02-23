Le carte del potere | visita esclusiva agli archivi del castello Marchione

Le carte del potere sono state ritrovate nel castello Marchione, a causa di un furto avvenuto mesi fa. Durante l’operazione, sono emersi documenti storici che rivelano dettagli inediti sulla gestione del territorio nel passato. Un archivista locale ha scoperto una scatola nascosta tra le mura, contenente lettere e registri autentici. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia locale e suscita grande interesse tra gli appassionati. La visita agli archivi avviene questa domenica alle dieci.

"Le Carte del Potere: visita esclusiva agli archivi del Castello Marchione"Domenica 01 marzo – ore 10.30Castello Marchione, ConversanoUn appuntamento speciale per scoprire uno dei luoghi più affascinanti della nostra regione: il Castello Marchione, antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano.In questa occasione, oltre alla visita guidata degli ambienti interni ed esterni del maniero, la giornata sarà dedicata ai preziosi documenti storici conservati nel Castello. Grazie alla presenza di storici e archivisti, potremo osservare da vicino pergamene, codici e testi antichi, comprendendone il valore e le storie che custodiscono.