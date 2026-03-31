Incontro in Provincia con Apamri | solidarietà aiuti alle famiglie e Costituzione nelle scuole

Nell’ufficio di Presidenza della Provincia di Brindisi si è tenuto un incontro tra il presidente e i rappresentanti di Apamri Aps. Al centro del confronto ci sono stati temi come la solidarietà, gli aiuti alle famiglie e la promozione della cultura costituzionale nelle scuole. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle istituzioni e dell’associazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle discussioni.

Il presidente Angelo Pomes riceve i rappresentanti dell’associazione. In campo iniziative per i piccoli pazienti, sostegno alimentare e un evento al Verdi dedicato agli studenti Alla riunione hanno partecipato il delegato regionale Puglia, Antonio Giaimis, e il delegato provinciale di Brindisi, Angelo Ruggiero. Nel corso dell’incontro sono stati trasmessi anche i saluti del presidente nazionale Riccardo Di Matteo e del segretario generale Michele Grillo, ribadendo la missione dell’associazione: trasformare l’onorificenza al Merito della Repubblica in un impegno concreto al servizio della comunità. In vista della Pasqua, l’associazione ha annunciato un’iniziativa rivolta ai piccoli pazienti dei poli oncologici pugliesi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Incontro in Provincia con Apamri: solidarietà, aiuti alle famiglie e Costituzione nelle scuole Articoli correlati Carini, emergenza riscaldamenti nelle scuole: incontro in ProvinciaSi è svolto oggi un incontro presso la Provincia per discutere delle gravi problematiche legate al riscaldamento nelle scuole del territorio. "A rischio aiuti alle famiglie con disabili"CASTELFRANCO "Il contributo per le disabilità gravissime è garantito fino al 31 maggio. Contenuti utili per approfondire su Incontro in Provincia con Apamri... Temi più discussi: Partecipazione e condivisione all’incontro per organizzare la prima edizione biellese della Giornata dei Camminatori; Welfare Culturale, al via domani da Bari il ciclo di 8 incontri di presentazione del Programma da 30 milioni di euro; Contributi per infrastrutture tecnologiche: incontro informativo per le aziende; Intesa Sanpaolo DR Milano, Monza e Brianza: Incontro con i RLS. Discarica a Poggio San Marcello, incontro dei sindaci in Provincia: «Vallesina compatta per il no»POGGIO SAN MARCELLO Lo temevano, e alla fine è accaduto. Dopo mesi di silenzio e un fronte compatto di contrarietà, la ... msn.com Viterbo – Scuole, aumentano gli atti vandalici: confronto in Provincia con i dirigentiGli episodi di danneggiamento sono in aumento e comportano per la Provincia un esborso annuo di circa 300mila euro VITERBO – Cresce la preoccupazione per i d ... etrurianews.it #calciomercato #Milan, #Vlahovic sempre possibile: incontro con l'agente. Il motivo. E il rinnovo con la Juventus ... #SempreMilan x.com RITORNO DI FIAMMA: incontro della Juve con l'agente di un vecchio obiettivo - facebook.com facebook