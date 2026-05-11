Aosta sta mettendo in atto un piano che prevede nuovi monitoraggi e interventi di sterilizzazione per gestire la presenza di piccioni nel centro cittadino. Il progetto mira a controllare la popolazione di colombi senza ricorrere a metodi chimici o invasivi. Tra le misure previste, ci sono controlli più frequenti e sanzioni per chi alimenta gli uccelli, con sanzioni amministrative che variano a seconda delle violazioni.

? Domande chiave Come influirà la sterilizzazione dei piccioni sul decoro del centro?. Quali sanzioni rischiano i cittadini che alimentano i colombi?. Chi deve pagare per la pulizia degli edifici abbandonati?. Perché il Comune ha scelto il quartiere Cogne per i sopralluoghi?.? In Breve Sanzioni da 25 a 150 euro per chi alimenta i volatili in aree pubbliche.. Proprietari immobili soggetti a multe tra 50 e 300 euro per mancata manutenzione.. Sopralluogo tecnico effettuato il 13 febbraio nel quartiere Cogne con Arer e specialisti.. Obbligo di chiusura accessi e pulizia per edifici abbandonati secondo ordinanza 3252007.. Il Comune di Aosta avvia una fase esplorativa per gestire la presenza di piccioni e colombi in città, pianificando un intervento strutturato che parta da nuovi monitoraggi sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta: piano per gestire i piccioni tra nuovi monitoraggi e sterilizzazione

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