Aosta | piano per gestire i piccioni tra nuovi monitoraggi e sterilizzazione
Aosta sta mettendo in atto un piano che prevede nuovi monitoraggi e interventi di sterilizzazione per gestire la presenza di piccioni nel centro cittadino. Il progetto mira a controllare la popolazione di colombi senza ricorrere a metodi chimici o invasivi. Tra le misure previste, ci sono controlli più frequenti e sanzioni per chi alimenta gli uccelli, con sanzioni amministrative che variano a seconda delle violazioni.
? Domande chiave Come influirà la sterilizzazione dei piccioni sul decoro del centro?. Quali sanzioni rischiano i cittadini che alimentano i colombi?. Chi deve pagare per la pulizia degli edifici abbandonati?. Perché il Comune ha scelto il quartiere Cogne per i sopralluoghi?.? In Breve Sanzioni da 25 a 150 euro per chi alimenta i volatili in aree pubbliche.. Proprietari immobili soggetti a multe tra 50 e 300 euro per mancata manutenzione.. Sopralluogo tecnico effettuato il 13 febbraio nel quartiere Cogne con Arer e specialisti.. Obbligo di chiusura accessi e pulizia per edifici abbandonati secondo ordinanza 3252007.. Il Comune di Aosta avvia una fase esplorativa per gestire la presenza di piccioni e colombi in città, pianificando un intervento strutturato che parta da nuovi monitoraggi sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
"E’ mancato solo il secondo gol». Parlato: "Bravi a segnare e a gestire. Piccioni ha lottato come un leone»È moderatamente soddisfatto Carmine Parlato (foto a destra) dopo la vittoria ottenuta di misura dalla Spal sul campo del Mesola che significa -3 dal...
Moria di pesci, via al piano-salvezza: "Analisi, diagnosi e monitoraggi"Un ecosistema prezioso quanto delicato, che necessita di essere tutelato e tenuto sotto controllo.
Argomenti più discussi: Piano di gestione sanitario estivo in Valle d’Aosta; Dalle Alpi al Blu: Valtravel lancia i voli diretti da Aosta per Sicilia e Sardegna; Adunata Alpini a Genova: rivoluzione bus e metro h24, la guida ai trasporti; Dalle Alpi al Blu, operazione charter by Gattinoni.
? MAGGIO ? AOSTA NUOVI SLOT ANALISI DELLE ESIGENZE ED ASCOLTO: storia clinica, stile di vita, obiettivi VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA: analisi della composizione corporea necessaria per costruire un piano alimentare PIANO PE facebook
Un piano di contrasto all'iperflusso turistico per il Pronto soccorso di AostaIn vista dell'aumento degli accessi al servizio delle emergenze-urgenze l'Usl è alla ricerca di medici per coprire turni aggiuntivi tra giugno e settembre ... aostaoggi.it