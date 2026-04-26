Di fronte a una recente moria di pesci, le autorità hanno avviato un piano di intervento che comprende analisi, diagnosi e monitoraggi. L’obiettivo è individuare le cause e intervenire tempestivamente per proteggere l’ecosistema. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire la salvaguardia di un ambiente naturale di grande valore, che rischia di essere compromesso senza un intervento immediato.

Un ecosistema prezioso quanto delicato, che necessita di essere tutelato e tenuto sotto controllo. Cittadini e ambientalisti chiedono monitoraggi costanti e interventi di riossigenazione delle acque del laghetto di via Europa, per prevenire morie di pesci come quella dello scorso dicembre, quando, a causa di un temporaneo calo di ossigeno, l’ex cava ha restituito i corpi senza vita di centinaia di esemplari tra carpe, amur e black bass. Un episodio che, pur a distanza di mesi, non smette di suscitare dibattito e interrogativi. Di tutto questo si è parlato in un recente incontro dal titolo "Laghetto di via Europa: come stai?", promosso nella sala consiliare del Municipio dalle associazioni Wwf e GreenSando, col patrocinio del Comune.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moria di pesci, via al piano-salvezza: "Analisi, diagnosi e monitoraggi"

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