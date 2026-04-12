Carmine Parlato si dice moderatamente soddisfatto dopo la vittoria della sua squadra sul campo del Mesola, risultato che permette alla Spal di ridurre a tre punti il distacco dal Mezzolara, almeno per ventiquattro ore. Nella partita, i giocatori sono riusciti a segnare e a gestire il vantaggio, mentre Piccioni ha mostrato una grande determinazione lottando come un leone. L’unico rammarico riguarda il mancato secondo gol.

È moderatamente soddisfatto Carmine Parlato (foto a destra) dopo la vittoria ottenuta di misura dalla Spal sul campo del Mesola che significa -3 dal Mezzolara per almeno 24 ore. "Era una partita difficile sotto il profilo psicologico – spiega l’allenatore –. Abbiamo fatto gol subito, gestendo bene la gara per il resto del primo tempo. Successivamente l’incontro è stato sporco: abbiamo avuto più di un’occasione per centrare un raddoppio che ci avrebbe dato più serenità. Invece c’è stata fretta e un pizzico di paura nel giocare la palla. Tutto questo è fisiologico, inoltre va riconosciuto che il Mesola ha fatto la sua parte restando in partita fino alla fine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "E’ mancato solo il secondo gol». Parlato: "Bravi a segnare e a gestire. Piccioni ha lottato come un leone»

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