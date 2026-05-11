Aosta nasce D-Factor | il progetto per le donne nel mondo produttivo

Aosta ha dato il via a D-Factor, un progetto dedicato alle donne nel mondo del lavoro. L’iniziativa mira a rafforzare le reti professionali femminili e a promuovere la presenza delle donne in settori dove sono ancora poco rappresentate. Viene posta attenzione alle aree della Valle d'Aosta in cui la presenza femminile ai vertici è limitata, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo economico più inclusivo e paritario.

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? Punti chiave Come può la rete professionale accelerare lo sviluppo economico locale?. Quali settori della Valle d'Aosta vedono ancora troppe poche donne al comando?. Perché la presenza femminile crolla drasticamente nei comparti ICT ed energia?. Come intende il progetto D-Factor abbattere le barriere nei settori tecnici?.? In Breve Il 23,5% delle 327 aziende di Confindustria Valle d'Aosta ha donne al comando.. Settori trasporti e sanità registrano la massima presenza femminile con oltre il 36%.. La partecipazione cala al 5,7% nel settore ICT e al 7% nell'energia.. Clementina Donisi coordina la Rete #Idonna per favorire lo sviluppo territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta, nasce D-Factor: il progetto per le donne nel mondo produttivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video If You Master THESE Skills, You’ll Never Be Broke Again Notizie correlate Cna: "Energia e caro carburanti. Allarme nel mondo produttivo"L’instabilità dello scenario internazionale continua a riversarsi con forza sui mercati dell’energia, dei carburanti e delle materie prime, generando... Aosta, nasce RiUscire: un nuovo rifugio per le vittime di reatiUn nuovo presidio di supporto sociale ha preso vita ad Aosta, in via Kaolack 8, dove dal 16 febbraio è operativo uno sportello dedicato a chiunque... Si parla di: D-Factor: Il Fattore Donna nel mondo delle imprese; Chambre NEWS 18/2026. Anatras02 reddit Confindustria, presentato ad Aosta progetto sul 'Fattore Donna' nelle impreseValorizzazione e condivisione delle best-practice: sono gli obiettivi del progetto pilota 'D-Factor: Il Fattore Donna nel mondo delle imprese', promosso da Confindustria, che è stato presentato ad A ... ansa.it