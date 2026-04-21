Ad Aosta è stato inaugurato un nuovo punto di ascolto e assistenza per le persone vittime di reati. Lo sportello, situato in via Kaolack 8, è aperto dal 16 febbraio e offre supporto a chi si trovi in situazioni di disagio legate a eventi criminosi. L'iniziativa si inserisce in un progetto volto a fornire un punto di riferimento dedicato a chi necessita di aiuto e accompagnamento.

Un nuovo presidio di supporto sociale ha preso vita ad Aosta, in via Kaolack 8, dove dal 16 febbraio è operativo uno sportello dedicato a chiunque sia vittima di un reato. L’iniziativa mira a offrire assistenza psicologica, orientamento legale, mediazione interculturale e ascolto specializzato, creando un punto di riferimento sicuro per i cittadini e i loro familiari o conviventi che subiscono le conseguenze indirette di un crimine. Una rete integrata tra istituzioni e terzo settore. Il progetto, denominato RiUscire, non nasce come un’entità isolata, ma come il risultato di una sinergia strutturata tra l’assessorato regionale alla sanità e alle politiche sociali, gli organi territoriali del ministero della Giustizia e la rete Dafne, con il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, nasce RiUscire: un nuovo rifugio per le vittime di reati

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