Aosta cinema e sapori | Delicatessen chiude la rassegna ad ErbaVoglio
A Aosta si è conclusa la rassegna cinematografica organizzata presso ErbaVoglio, che ha visto la proiezione di un film incentrato sul cannibalismo, accompagnata dalla degustazione di formaggi locali. La rassegna ha attirato un pubblico interessato a scoprire come siano stati abbinate le immagini del film con i sapori della regione. Beatrice Somaglia ha trasformato una bottega in uno spazio per il cinema e le degustazioni, creando un evento che ha unito cultura e tradizione gastronomica.
? Domande chiave Come può un film sul cannibalismo abbinarsi a formaggi locali?. Cosa ha spinto Beatrice Somaglia a trasformare una bottega in cinema?. Perché il gusto della terra è stato usato per mitigare il film?. Dove potrebbe spostarsi questo modello di cinema esperienziale in Valle d'Aosta?.? In Breve Progetto The Party di Beatrice Somaglia attivo tra marzo e maggio 2026.. Degustazione con prodotti locali come fontina di Quart e miele di Arnad.. Esperienza immersiva presso la bottega ErbaVoglio in via Sant'Anselmo ad Aosta.. Modello culturale volto a valorizzare l'economia locale e le botteghe storiche.. Venerdì 8 maggio 2026, la bottega ErbaVoglio in via Sant’Anselmo ad Aosta ha ospitato l’ultima proiezione della rassegna Unexpected Screenings, chiudendo il ciclo cinematografico con la visione del cult Delicatessen.🔗 Leggi su Ameve.eu
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