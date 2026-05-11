Aosta cinema e sapori | Delicatessen chiude la rassegna ad ErbaVoglio

A Aosta si è conclusa la rassegna cinematografica organizzata presso ErbaVoglio, che ha visto la proiezione di un film incentrato sul cannibalismo, accompagnata dalla degustazione di formaggi locali. La rassegna ha attirato un pubblico interessato a scoprire come siano stati abbinate le immagini del film con i sapori della regione. Beatrice Somaglia ha trasformato una bottega in uno spazio per il cinema e le degustazioni, creando un evento che ha unito cultura e tradizione gastronomica.

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