Al Cinema la Compagnia la rassegna Cambia Uomo Cambia la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donne

Il contrasto alla violenza di genere parte da una rivoluzione culturale che riguarda l'intera società nelle sue diverse articolazioni: la famiglia, i luoghi di lavoro, le relazioni umane, i mezzi di comunicazione. Il cinema, al pari di altri media, può dare un importante contributo a questa battaglia culturale, affinché la piaga della violenza sulle donne e dei femminicidi si fermi. E' in questa ottica che una realtà associativa fiorentina, "Impariamo a dire noi, comitato civico per il contrasto alla violenza maschile sulle donne del Circolo Arci 25 aprile" organizza da tre anni, al cinema La Compagnia, Casa del Cinema della Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Firenze e con l'Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, la rassegna cinematografica "Cambia Uomo Cambia".

Al cinema Showville la proiezione del film 'Bird' per la rassegna Cinema AddictionAl cinema Showville si è conclusa la sezione autunnale di “Cinema Addiction”, una rassegna cinematografica promossa da Apulia Film Commission e ospitata in cinque città pugliesi.

