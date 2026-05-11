Anzio colpaccio al Family Bar | vinti oltre 25mila euro al SuperEnalotto

Nelle estrazioni del SuperEnalotto di venerdì 8 maggio 2026, un giocatore ha vinto oltre 25.000 euro presso il punto vendita situato nel quartiere di Anzio. La schedina fortunata è stata convalidata al Family Bar, portando a un premio significativo. La notizia è stata diffusa da Agipronews, senza ulteriori dettagli sui nominativi o sull’identità del vincitore. La vincita si aggiunge alle somme distribuite nelle recenti estrazioni.

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