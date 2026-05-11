Anzio colpaccio al Family Bar | vinti oltre 25mila euro al SuperEnalotto

Da cdn.ilfaroonline.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle estrazioni del SuperEnalotto di venerdì 8 maggio 2026, un giocatore ha vinto oltre 25.000 euro presso il punto vendita situato nel quartiere di Anzio. La schedina fortunata è stata convalidata al Family Bar, portando a un premio significativo. La notizia è stata diffusa da Agipronews, senza ulteriori dettagli sui nominativi o sull’identità del vincitore. La vincita si aggiunge alle somme distribuite nelle recenti estrazioni.

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Anzio, 11 maggio 2026 – Festeggia il Lazio grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di venerdì 8 maggio 2026, centrato un “5” da 25.057,14 euro ad Anzio, in provincia di Roma, presso “ Family Bar ” in Via Roma, 79. I numeri del gioco retail nella provincia di Roma restano praticamente stabili: la spesa si è fermata, infatti, a 1,17 miliardi di euro, rispetto agli 1,18 miliardi dei dodici mesi precedenti.  Anche a livello regionale, nel Lazio, i dati elaborati da Agipronews confermano una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,6 miliardi di euro nei punti vendita, in linea con l’anno precedente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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