Anzio colpaccio al Family Bar | vinti oltre 25mila euro al SuperEnalotto
Nelle estrazioni del SuperEnalotto di venerdì 8 maggio 2026, un giocatore ha vinto oltre 25.000 euro presso il punto vendita situato nel quartiere di Anzio. La schedina fortunata è stata convalidata al Family Bar, portando a un premio significativo. La notizia è stata diffusa da Agipronews, senza ulteriori dettagli sui nominativi o sull’identità del vincitore. La vincita si aggiunge alle somme distribuite nelle recenti estrazioni.
Anzio, 11 maggio 2026 – Festeggia il Lazio grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di venerdì 8 maggio 2026, centrato un “5” da 25.057,14 euro ad Anzio, in provincia di Roma, presso “ Family Bar ” in Via Roma, 79. I numeri del gioco retail nella provincia di Roma restano praticamente stabili: la spesa si è fermata, infatti, a 1,17 miliardi di euro, rispetto agli 1,18 miliardi dei dodici mesi precedenti. Anche a livello regionale, nel Lazio, i dati elaborati da Agipronews confermano una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,6 miliardi di euro nei punti vendita, in linea con l’anno precedente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Notizie correlate
Leggi anche: Colpo fortunato al Lotto nel Ferrarese: vinti con una schedina oltre 25mila euro
Leggi anche: La fortuna bacia Foggia: vinti 25mila euro a bar Cocò