Colpo fortunato al Lotto nel Ferrarese | vinti con una schedina oltre 25mila euro

Nell’estrazione del Lotto di martedì 21, un giocatore di Copparo, nel ferrarese, ha portato a casa oltre 25.000 euro con una schedina. La vincita è stata annunciata da Agipronews e si riferisce a un singolo biglietto giocato nella zona. Non sono stati forniti dettagli sul numero o sulla combinazione vincente. La notizia ha suscitato interesse tra gli scommettitori locali.

Il Lotto sorride di nuovo a Ferrara. Nell’estrazione di martedì 21, come riporta Agipronews, a Copparo, sono stati vinti 25.950 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Secondo quanto riportato, la schedina vincente è stata compilata in via Gnani.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gratta e vinci, colpo gobbo nel Ferrarese: vinti 2 milioni di euro. E' caccia al fortunato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vincita al Lotto nel Comasco: la fortuna bacia Montano Lucino; Lotto e 10eLotto in Campania: vinti oltre 138mila euro; Colpaccio al Lotto in provincia di Arezzo: sei ambi, quattro terni e una quaterna; L'Agrigentino torna a sorridere: centrato un 5 al SuperEnalotto. Colpo al Lotto a Sant’Antonio Abate: centrati 13.750 euro in ricevitoriaLa notizia ha subito attirato curiosità tra i clienti abituali della ricevitoria abatese, tra commenti e speranze di replicare la stessa fortuna. agro24.it Colpo al Lotto a Sabaudia, vinti 125mila euroSabaudia baciata dalla fortuna nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 16 aprile. Un giocatore della città delle dune ha centrato una vincita straordinaria portandosi a casa ben 125.250 euro. Il col ... latinacorriere.it Colpo grosso con un Gratta e Vinci Turista per Sempre: dove è stata la vincita e chi è il fortunato - facebook.com facebook