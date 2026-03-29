La fortuna bacia Foggia | vinti 25mila euro a bar Cocò

A Foggia, presso il bar Cocò in piazza Padre Pio, è stata effettuata una vincita di 25.000 euro con un biglietto ‘gratta e vinci’ del gioco ‘Nuovo 20X’. La vincita è stata registrata due giorni fa.

La fortuna bacia, di nuovo, il Bar Cocó in piazza Padre Pio, a Foggia. Due giorni fa, infatti, è stata registrata una vincita da 25mila euro, con un biglietto ‘gratta e vinci’ del 'Nuovo 20X’. A fronte dell'acquisto del biglietto da 5 euro, il fortunato avventore si è aggiudicato la vincita grazie al numero 27. “Una bella sorpresa che ha reso questa giornata ancora più speciale”, il commento dei titolari dell'attività commerciale, che solo pochi mesi fa, nel periodo natalizio, avevano annunciato una vincita da 100mila euro. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - La fortuna bacia Foggia: vinti 25mila euro a bar Cocò Articoli correlati Leggi anche: La fortuna bacia Parma: vinti 50 mila euro al San Leonardo Leggi anche: La fortuna bacia il casertano: vinti 22.138 euro al Lotto Aggiornamenti e notizie su La fortuna bacia Foggia vinti 25mila... Discussioni sull' argomento SuperEnalotto, la fortuna bacia Valmontone con un 5 da oltre 52mila euro; Superenalotto, la fortuna bacia Milano: centrato un 5 da oltre 50mila euro; La fortuna bacia la Brianza: vinti 18mila euro al SuperEnalotto. Foggia, Pazienza: “Meritavamo tutti questa vittoria” - facebook.com facebook Staver spezza l'incantesimo, il Foggia batte il Trapani e ritrova la vittoria dopo oltre due mesi x.com