Un progetto prevede di trasformare la struttura dell’Antonelliana in una piazza sociale, seguendo un piano presentato da un assessore. Nel frattempo, si discute su come il Consiglio dei lettori possa influenzare la selezione dei libri della biblioteca. Inoltre, si evidenzia l’importanza di conservare la memoria dell’ex Sacelit come elemento centrale nella riqualificazione urbana. Questi temi sono al centro di recenti proposte e approfondimenti.

? Domande chiave Come può un Consiglio dei lettori decidere i libri della biblioteca?. Perché la memoria dell'ex Sacelit è fondamentale per la rigenerazione urbana?. Chi gestirà l'ufficio per intercettare i fondi europei sulla memoria?. Come cambierà il rapporto tra giovani e istituzioni con questa proposta?.? In Breve Creazione Consiglio lettori con poteri su eventi e acquisto nuovi volumi. Istituzione Ufficio Bandi per la Memoria per intercettare fondi europei e nazionali. Digitalizzazione archivi per bonifica aree dismesse ex Sacelit-Italcementi a Senigallia. Progetto di coinvolgimento scolastico tramite analisi documenti storici digitalizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antonelliana: il piano di Romano per farla diventare una piazza sociale

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