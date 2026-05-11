Anticipi e posticipi 37esima giornata | Pisa-Napoli domenica alle 12.30 o alle 18

Da ilmattino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati gli orari delle partite della 37esima giornata di Serie A. La sfida tra Pisa e Napoli si svolgerà in Toscana, con una delle due possibili fasce orarie domenica alle 12.30 o alle 18. La decisione sulla fascia oraria definitiva sarà comunicata successivamente.

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Resi noti gli orari delle partite della 37esima giornata di Serie A. Il Napoli sarà impegnato in campo con il Pisa in Toscana. A causa della contemporaneità, tutte le squadre impegnate negli stessi obiettivi dovranno giocare allo stesso orario. Per questo, Milan, Juventus, Roma e Como giocheranno tutte alle 12.30, e forse anche il Napoli. Infatti, nel caso in cui gli azzurri non dovessero qualificarsi questa sera in Champions, anche gli uomini di Antonio Conte giocherebbero alle 12.30. In caso contrario, il match sarebbe posticipato alle 18 di domenica. Napoli, infortunio De Bruyne: il belga out contro il Bologna 37esima giornata Serie A, anticipi e posticipi Domenica 12.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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