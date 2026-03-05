Docenti Tutor e orientatori 2025 26 | requisiti e corso di formazione Ecco la somma destinata ad ogni scuola LO SPECIALE

Nelle scuole secondarie di secondo grado, i docenti che svolgono ruoli di tutor e orientatori continueranno a essere coinvolti nell’anno scolastico 202526, con requisiti e un corso di formazione specifico. Per ogni istituto sono state destinate risorse economiche dedicate alla formazione e alle attività di supporto. Questa fase rappresenta il terzo anno di applicazione delle normative in materia.

