Adempimenti finali dei docenti tutor per l’orientamento as 2025 26

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, i docenti incaricati dell’orientamento stanno completando gli ultimi adempimenti previsti. Sono chiamati a portare a termine le attività di supporto e consulenza rivolte agli studenti, in conformità con quanto stabilito dal decreto ministeriale. Questi interventi rappresentano la fase conclusiva di un percorso volto a favorire le scelte future degli alunni e a garantire il rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa.

In vista della conclusione dell’anno scolastico, i docenti tutor per l’orientamento, introdotti dal DM n. 3282022, sono chiamati a portare a termine gli adempimenti finali previsti dal loro incarico. Al termine del primo triennio dalla loro istituzione, appare opportuno riepilogare in modo chiaro e sistematico le principali attività da concludere entro la fine dell’anno, così da garantire coerenza, completezza ed efficacia al lavoro svolto. Secondo le linee guida sull’orientamento pubblicate in allegato al DM 32822, i docenti tutor individuati dalle scuole concentrano il loro operato in due macroattività: Partendo dal dettato delle linee guida, emerge con chiarezza come un ruolo centrale sia svolto dall’E-Portfolio, disponibile per ciascuno studente all’interno della piattaforma UNICA.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docenti Tutor e orientatori 2025/26: requisiti, compensi, formazione [LO SPECIALE]Docenti che rivestono i ruoli di tutor e orientatore nelle scuole secondarie di secondo grado: terzo anno di applicazione del Dm n. Docenti Tutor e orientatori 2025/26: requisiti e corso di formazione. Ecco la somma destinata ad ogni scuola [LO SPECIALE]Docenti che rivestono i ruoli di tutor e orientatore nelle scuole secondarie di secondo grado: terzo anno di applicazione del Dm n.