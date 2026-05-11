Un’attrice ha raccontato di aver portato a teatro un testo di Buzzati con l’attore Giulio Bosetti, che la seguiva anche sul set di un film. La stessa ha ricordato che, in passato, con Bosetti aveva avuto un rapporto che andava oltre il lavoro, mentre un’altra persona coinvolta ha riferito di aver portato in scena opere di Brass e De Filippo, cercando di trovare l’amore.

Anna Ammirati, bella e profonda. Conversando con lei si sprigionano l’anima emotiva e sanguigna che la stringe alla sua città, Napoli, dove è cresciuta, e quella legata a Roma, dove vive e in cui, con determinazione, è diventata ottima attrice di cinema, teatro e fiction televisive impegnate. Nel 2024 ha partecipato al pluripremiato film di Gabriele Salvatores Napoli-New York. «Ero estroversa, gioiosa, inclusiva. Regalavo i miei giocattoli agli altri. Ho bellissimi ricordi». «No, io sono una borghese acquisita, sono figlia della working class. I miei non c’entravano con lo spettacolo. Il lavoro che faccio l’ho desiderato fin da piccola. Dopo il liceo ho sempre detto “andrò a Roma per fare l’attrice” e così è stato».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Anna Ammirati: «Da Brass a De Filippo, cerco l’amore»

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