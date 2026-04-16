Alla Oriani un libro di Pierfrancesco De Robertis su Anna Kuliscioff e Filippo Turati

Martedì 21 aprile alle 17.30 si svolgerà nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani” la presentazione del libro di Pierfrancesco De Robertis intitolato “Un amore socialista”. L’evento è organizzato presso la sede della biblioteca e riguarda una pubblicazione dedicata a Anna Kuliscioff e Filippo Turati. La presentazione si terrà in un ambiente pubblico e aperto al pubblico interessato.

Si terrà martedì 21 aprile, ore 17.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, la presentazione del volume di Pierfrancesco De Robertis, Un amore socialista. Il romanzo di Anna Kuliscioff e Filippo Turati (Neri Pozza 2025). Il libro racconta, in forma di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate A Salotto Blu si racconta "L'amore socialista" tra Anna Kuliscioff e Filippo TuratiPier Francesco De Robertis, già direttore del quotidiano "La Nazione", editorialista di QN, ha pubblicato recentemente con l'Editore Neri Pozza il... Leggi anche: Alla biblioteca Oriani un libro su Giorgio Napolitano Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: In biblioteca un libro sulla figura di Galileo Galilei nella storia d’Italia; Corato, il Liceo Oriani sul podio nazionale al Pi Greco Day 2026; Ail Ravenna promuove la Giornata del dono: gli studenti del Liceo Scientifico diventano maestri di solidarietà; I confini più pericolosi del mondo / Notizie / Novità / Homepage. Saranno gli studenti della 3 ESA Liceo scientifico Oriani di Ravenna a guidare un’iniziativa dedicata alla solidarietà e alla cultura del dono organizzata da AIL. - facebook.com facebook