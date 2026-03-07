Paolo Del Debbio spiazza tutti | ‘A 16 anni entrai in seminario oggi cerco ancora l’amore’

Paolo Del Debbio, noto per il suo ruolo di conduttore di talk politici, ha raccontato a Verissimo di aver intrapreso un percorso diverso da quello che il pubblico conosce. A 16 anni, infatti, è entrato in seminario e ha vissuto un’esistenza fatta di impegno e studio. Durante l’intervista, ha anche parlato della sua ricerca continua dell’amore e delle sfide affrontate nel corso della vita.

Il pubblico lo conosce soprattutto come il volto severo dei talk politici, sempre pronto a incalzare ospiti e politici con domande affilate. Ma nel salotto televisivo di Verissimo Paolo Del Debbio ha mostrato un lato molto diverso. Il suo primo impiego? Portare le buste della spesa per un macellaio. Poi, durante gli anni universitari, arrivò anche il lavoro da cameriere. “Non ho mai avuto un progetto preciso, ma sapevo che non potevo rinunciare allo studio e alla scrittura”. A metà adolescenza arriva una scelta che sorprende anche la sua famiglia. L’esperienza nasce da un forte legame con la parrocchia e dall’incontro con un parroco che lo aveva profondamente colpito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

