Andrea Vanzo in concerto al Teatro Toniolo uno degli artisti più seguiti della scena modern classical

Da veneziatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio, il Teatro Toniolo di Mestre ospiterà il concerto di Andrea Vanzo, uno degli artisti più noti nel panorama della musica modern classical. La serata vedrà l’esibizione del suo progetto intitolato “Intimacy Vol”. Vanzo, artista molto seguito a livello internazionale, si esibirà nel teatro locale in un evento che attirerà numerosi appassionati di musica classica contemporanea.

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Mestre si prepara ad accogliere Andrea Vanzo, uno degli artisti più seguiti della scena modern classical internazionale, che il 19 maggio porterà il suo “Intimacy Vol.2 World Tour” al Teatro Toniolo. Compositore, pianista e produttore musicale originario di Bologna, Vanzo negli ultimi anni ha.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Andrea Vanzo - Christmas Eve (Official Visualizer)

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