Andrea Vanzo in concerto al Teatro Toniolo uno degli artisti più seguiti della scena modern classical
Il 19 maggio, il Teatro Toniolo di Mestre ospiterà il concerto di Andrea Vanzo, uno degli artisti più noti nel panorama della musica modern classical. La serata vedrà l’esibizione del suo progetto intitolato “Intimacy Vol”. Vanzo, artista molto seguito a livello internazionale, si esibirà nel teatro locale in un evento che attirerà numerosi appassionati di musica classica contemporanea.
Mestre si prepara ad accogliere Andrea Vanzo, uno degli artisti più seguiti della scena modern classical internazionale, che il 19 maggio porterà il suo “Intimacy Vol.2 World Tour” al Teatro Toniolo. Compositore, pianista e produttore musicale originario di Bologna, Vanzo negli ultimi anni ha.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Andrea Vanzo - Christmas Eve (Official Visualizer)
Notizie correlate
Festival delle Idee: Andrea Vanzo in concerto al Teatro TonioloProseguono gli appuntamenti de “Le Giornate delle Idee”, rassegna che anticipa l’VIII edizione del Festival delle Idee.
Capo Plaza al Dream Pop Fest di Palermo: uno degli artisti più importanti della scena rap in concerto al VelodromoL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Tra le tappe...
Si parla di: Andrea Vanzo rompe il silenzio in Intimacy 2 e svela: Matilda De Angelis la conosco da bambina, ha una voce incredibile- Intervista; Maurizio Mastrini, il genio che suona al contrario canta Capelli: La musica di oggi? Non sento niente. Devo tutto a Tony Renis - Intervista.
Una serata intensa, fatta di ascolto e silenzio. Andrea Vanzo ha portato al Teatro Niccolini al gran completo, un concerto per pianoforte capace di creare uno spazio intimo e condiviso, dove ogni nota è arrivata dritta al pubblico. Grazie a chi era con noi. facebook
Il pianista Andrea Vanzo in concerto a Casalecchio di RenoUn'occasione per unire musica, territorio e comunità, trasformando un concerto in un'esperienza collettiva e culturale, che dalla dimensione locale, grazie alla presenza del pianista Andrea Vanzo ... ansa.it