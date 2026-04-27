Festival delle Idee | Andrea Vanzo in concerto al Teatro Toniolo

Al Teatro Toniolo si svolge il concerto di Andrea Vanzo, inserito nel programma delle “Giornate delle Idee”, evento che anticipa l’ottava edizione del Festival delle Idee. La rassegna continua con altri appuntamenti, offrendo spazi di confronto e musica. La manifestazione si inserisce in un calendario di incontri e spettacoli che si svolgono in diverse date e location. La partecipazione è aperta al pubblico interessato a approfondimenti culturali e artistici.

Proseguono gli appuntamenti de “Le Giornate delle Idee”, rassegna che anticipa l’VIII edizione del Festival delle Idee. Tra gli eventi in programma, martedì 19 maggio 2026 al Teatro Toniolo di Mestre sarà protagonista Andrea Vanzo con lo spettacolo “Intimacy Vol. 2 – Concerto”.Pianista e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Andrea Vanzo arriva a Firenze, il 13 aprile concerto al NiccoliniFirenze, 10 aprile 2026 – Arriva a Firenze Andrea Vanzo, tra i protagonisti della scena modern classical internazionale. Leggi anche: Andrea Vanzo in concerto a Firenze Contenuti utili per approfondire Si parla di: Le Giornate delle Idee: al Toniolo arrivano Federico Buffa e Andrea Vanzo. Le Giornate delle Idee: al Toniolo arrivano Federico Buffa e Andrea VanzoMESTRE – Prosegue al Teatro Toniolo il percorso de Le Giornate delle Idee, la rassegna che fa da anteprima all’VIII edizione del Festival delle Idee. Il calendario, realizzato con il patrocinio e ... nordest24.it Andrea Vanzo, l’artista che suona la natura. La bellezza richiede tempo. E resistenzaIl mondo corre veloce, indubbiamente e drammaticamente veloce. Sarà per questo che Andrea Vanzo - compositore, pianista e produttore musicale con oltre un miliardo di ascolti al mese e milioni di ... quotidiano.net