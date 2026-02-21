Capo Plaza al Dream Pop Fest di Palermo | uno degli artisti più importanti della scena rap in concerto al Velodromo

Capo Plaza ha annunciato il suo ritorno dal vivo a Palermo, dove si esibirà al Dream Pop Fest. L’artista, noto per aver riempito i palasport di Milano e Roma durante il suo ultimo tour, si prepara a conquistare il pubblico anche nel Velodromo. La sua presenza nel cartellone estivo attirerà molti fan, desiderosi di ascoltare dal vivo le sue hit più recenti. La data di Palermo è già molto attesa dagli appassionati di musica rap.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Tra le tappe annunciate, il tour approderà anche in Sicilia, al Dream Pop Fest di Palermo per la tappa in calendario il 22 agosto al Velodromo Paolo Borsellino. Il live è organizzato da Puntoeacapo srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con GoMad Concerti e con il Comune di Palermo. Dopo il ritorno alle origini più crude e trap di “Hustle Mixtape Vol.2”, certificato disco d’oro, Capo Plaza propone in “4U EP” un lato più introspettivo della propria penna, che guarda a quanto ha costruito lavorando su se stesso e sui propri spigoli, affrontando tematiche legate ai sentimenti, alle emozioni, alla maturità e alle rivincite personali.🔗 Leggi su Palermotoday.it

